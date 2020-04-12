Страны ОПЕК+ договорились о сделке по нефти

Об этом рассказал кувейтский министр нефти Халед аль-Фадыль в своем Twitter-аккаунте.

Страны ОПЕК+ достигли соглашения по общему сокращению добычи нефти. Представитель Кувейта, министр нефти Халед аль-Фадыль заявил, что сокращение добычи составит почти 10 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года. В Иране уточнили, что договоренности составили снижение на 9,7 млн баррелей за период с мая по июнь от уровня октября 2018.

В соглашении решила принять участие Мексика, которая сократит производство на 100 тысяч баррелей, а США — на 300 тысяч в рамках компенсации обязательства мексиканской стороны.

Отметим, что президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме до этого заявлял, что члены ОПЕК+ близки к соглашению по стабилизации энергетического мирового рынка и сокращению объемов добычи топлива. Глава государства заметил, что страны в последнее время добывали нефть до состояния переизбытка. Ресурс стало банально негде хранить, так что со всех сторон правильным решением было значительно снизить темпы добычи.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле посчитали сделку ОПЕК+ состоявшейся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин остался доволен достигнутыми договорённостями. Москва уверена, что ситуацию на мировых рынках энергоносителей получится стабилизировать.

Видео: YouTube / The White House