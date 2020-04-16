Журналисты сослались на правительственные документы из Китая.

Fox News узнал о заражении "нулевого пациента" из лаборатории Уханя. Об этом журналисты рассказали со ссылкой на собственные "многочисленные источники". Они утверждают, что знакомы с деталями ранних действий правительства КНР, а также видели "соответствующие документы".

Американские журналисты считают, что первый в мире человек, который заразился коронавирусом, работал в уханьской лаборатории. Инфекция могла передаться от летучей мыши к сотруднику медицинского учреждения. Позже "нулевой пациент" распространил вирус среди городского населения.

Несколько источников телеканала не думают, что распространение вируса было спланированный маневром. Они не считают, что в Китае планировали создать биологическое оружие. Однако вирус мог использоваться для демонстрации результатов китайской медицины и ученых. Пекин хотел доказать, что его возможности в вирусных исследованиях шире, чем у иностранных коллег.

На Fox News добавили, что в Китай можно обвинить в "самой дорогой операции по сокрытию улик в истории". Журналисты напомнили, что на рынке морепродуктов Уханя не продавались летучие мыши. Информация об этом очаге распространения якобы должна была отвести подозрение от лаборатории.

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса.

Видео: Youtube/ Fox News