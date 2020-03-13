В ноябре 2019 года медики КНР нашли 9 зараженных, но ни один из них не признан "нулевым пациентом".

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре. Об этом заявили журналисты из газеты South China Morning Post. Авторы материала ссылаются на правительственные документы.

Первым пациентом якобы стал 55-летний житель провинции Хубэй. Именно из данного региона Китая началась дальнейшая вспышка инфекции. В общей сложности в ноябре 2019 года медики выявили девять носителей коронавируса. Ни один из них не подтвержден специалистами как "нулевой пациент" (первым заразившимся, с которого началось распространение эпидемии).

На данный момент распространение коронавируса признано пандемией. В мире заразились более 120 тысяч человек. Заболевшие выявлены в более чем 100 странах. От инфекции погибли 4 тысяч человек, но большинству пациентов удалось вылечиться.

Ранее в МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США.

Видео: YouTube/South China Morning Post