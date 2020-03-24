Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Журналисты узнали об исследовании, которые ученые из Уханя проводили в 2015 году.

Вскрылись новые факты возможного искусственного происхождения коронавируса. Об этом сообщили "Известия". Журналисты рассказали, что в ноябре 2015 года китайские ученые исследовали усиление патогенности вирусов гриппа, MERS и SARS. Работой занимались представители Уханьского института вирусологии.

Медики проверили методику создания искусственного патогена и его заражение на мышах. Для экспериментов по заражению ученые также использовали клетки эпителия легких человека. В журнале Nature Medicine напомнили, что на подобные работы в США наложены ограничения. Однако отдельным группам ученым удается их обойти, получив специальное разрешение. Эксперты издания с осторожностью говорят о возможных причинах распространения инфекции коронавируса по всему миру. Они напомнили, что SARS-CoV-2 на 96,2% является генетическим родственников вируса, который поражает летучих мышей Rhinolophus affinis из провинции Юньнань.

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем.

Видео: YouTube/CGTN