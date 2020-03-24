С 25 марта снимается запрет на передвижение по провинции Хубэй, с 8 апреля - по Уханю.

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем. Об этом сообщили представители оперативного штаба по профилактике и борьбе с распространением пневмонии нового типа. С 8 апреля Китай полностью снимает транспортное ограничение для Уханя. Ранее именно этот город стал очагом распространения коронавирусной инфекции

С полуночи 8 апреля чиновники снимут запрет на выезд их Уханя. Постепенно восстановится внешнее транспортное сообщение. С 25 марта отменяются ограничения на поездки в и из провинции Хубэй. До 8 апреля исключением останется только административный центр провинции - Ухань.

Китайские специалисты из комитета по здравоохранению напомнили, что ограничения будут сниматься постепенно. В двухнедельный период снимется карантин с Уханя и провинции Хубэй. При этом медики проанализируют эпидемиологическую обстановку в стране в связи со снятием запрета на передвижение в данном регионе.

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Видео: YouTube/CBC News The National