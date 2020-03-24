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Видео: В Мюнхене мужчина "с коронавирусом" облизывал предметы в метро

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Полиция города задержала мужчину, которого подозревают в намеренном распространении коронавирусной инфекции.

Полиция Мюнхена (Германия) задержала мужчину, который облизывал поручни и автоматы в метро, утверждая, что у него коронавирус.

ТАСС со ссылкой на полицию Мюнхена сообщает, что задержан 33-летний местный житель. Он снимал на видео, как он облизывает в метро автоматы по продаже билетов, стационарные поручни в вагоне метро, поручни эскалаторов и другие предметы. При этом мужчина утверждал, что у него коронавирус. Снятое видео он опубликовал в соцсетях. 

Полиция Мюнхена вычислила и задержала данного мужчину. Он подозревается в умышленном распространении коронавирусной инфекции. На него возбуждено уголовное дело за "нанесение опасных телесных повреждений.

Видео: YouTube/Cinemaware

Теги: в мире, коронавирус, коронавирус в мире, пандемия, эпидемия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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