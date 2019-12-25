Его фамилия Субботин, он прилетел из Милана.

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России. Им стал мужчина средних лет по фамилии Субботин. Он прилетел в Москву из Милана. Об этом рассказал президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в беседе с порталом "Православие.ру".

Он отметил, что диагноз он ставил лично — вместе с главным врачом медицинского центра в Коммунарке Денисом Проценко. Также они назначали пациенту лечение. По словам Чучалина, диагноз поставили очень быстро.

- Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись, - отметил доктор.

Субботин стал первым человеком в России, кто смог победить коронавирусную инфекцию. При этом он успел заразить ей престарелых родителей. У матери болезнь протекала легче, но отец находится на препарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее врач Морозовской больницы в стихах попросил соблюдать самоизоляцию.