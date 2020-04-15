Врач Морозовской больницы в стихах попросил соблюдать самоизоляцию

Врач-реаниматолог Морозовской больницы Никита Запасников прочитал на видео трогательное стихотворение, в котором "на коленях" попросил людей всех поколений не выходить за порог и соблюдать самоизоляцию. Ролик появился в группе "Минус коронавирус. Ленобласть" в соцсети "ВКонтакте".
"Куда уж там, ходите смело,
Гуляйте, в гости и за пенным,
Да по***, что потом случится
Не вам же промокать глазницы,
Не вам качать бессмертный труп,
Не вам кусать остатки губ", - гласят строчки стихотворения.
Автор стиха признался, что медикам тоже страшно, однако они не собираются сдаваться и будут биться за здоровье людей исправно.
"За нас, за вас и за страну
Замочим эту сатану", - заключил специалист, напоследок попросив не приближать этот рок.
Ранее мы писали, что Тосненский роддом превратили в инфекционный госпиталь.
Видео: ВКонтакте / Минус коронавирус. Ленобласть
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