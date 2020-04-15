Тосненский роддом превратили в инфекционный госпиталь

На базе Тосненского роддома клинической межрайонной больницы открыли специализированный инфекционный госпиталь. В группе "Минус коронавирус. Ленобласть" опубликовали видео, снятое внутри переоборудованного медучреждения.
На записи видно, что все медработники одеты в специализированные костюмы. На них перчатки и специальные маски. Отмечается, что теперь роддом принимает на лечение больных с коронавирусной инфекцией. Для них оборудовали специальные палаты.
Ранее мы писали, что в Гатчине задержали мужчину, сбежавшего из больницы с подозрением на коронавирус.
Видео: ВКонтакте / Минус коронавирус. Ленобласть
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