В Гатчине задержали мужчину, сбежавшего из больницы с подозрением на коронавирус

Беглец решил спрятаться у сожительницы.

Полицейские нашли пациента, который сбежал из Александровской больницы с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

О бегстве 33-летнего пациента по имени Даниил полиции стало известно около шести часов вечера 14 апреля. Мужчина, у которого заподозрили коронавирус, сбежал из больницы, не дождавшись анализов.

Первым делом стражи порядка начали искать беглеца по месту его регистрации на Придорожной аллее, однако там его не застали. Тогда полицейские отправились в Гатчину по месту жительства сожительницы Даниила. Мужчина встретил правоохранителей в маске и перчатках.

В настоящий момент беглеца вновь поместили в Александровскую больницу. Материалы по факту случившегося были переданы следователям для возбуждения уголовного дела. В настоящий момент специалисты устанавливают круг лиц, с которыми мужчина контактировал после побега из больничной палаты.

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