Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

От коронавирусной инфекции человечество может избавить лекарство от лихорадки Эбола.

Вирусологи Матиас Гетте и Егор Чесноков из Канады подтвердили эффективность лекарственного препарата в борьбе против коронавируса. Соответствующее исследование размещено в журнале Journal of Biological Chemistry.

Работой занимались представители Университета Альберты. Они установили, что ремдесивир, созданный ради борьбы с лихорадкой Эбола, блокирует механизмы, при помощи которых размножается COVID-19. Таким образом, ремдесивир можно считать мощным ингибитором полимераз коронавируса. Лекарство протестировали против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). В свою очередь он является родственным вирусом для SARS-CoV-2. Гетте подчеркнул, что на данный момент без клинических испытаний нельзя говорить об эффективности препарата от лихорадки Эбола против коронавируса.

Мы должны набраться терпения и дождаться результатов рандомизированных клинических испытаний прокомментировал ученый

Сейчас ремдесивир входит в список препаратов, которые отслеживают в ВОЗ в рамках испытаний, которые проводятся в 12 странах мира. Результатов тестов можно будет ждать уже в апреле или мае.

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России.