Российский вариант развития событий не похож на тот, что происходит в других странах.

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России. Собственным видением развития ситуации в стране поделилась директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Специалист рассказал журналистам портала Ura.ru об эпидемиологической обстановке по России.

Эксперт уверена, что российский сценарий не похож ни на один другой. Раньше медики полагали, что ситуация с COVID-19 в стране может развиваться по более оптимистичному прогнозу, чем греческий или австралийский вариант. Однако этого не происходит из-за негативных факторов, связанных с нарушением населением режима самоизоляции.

Специалист отметила, что если бы власти не ввели самоизоляцию и меры для дистанцирования, то Россия могла бы пойти по американскому, итальянскому или испанскому варианту.

Вирусологи назвали дату пика заболевания коронавирусом в России.