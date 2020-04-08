Вирусологи назвали дату пика заболевания коронавирусом в России

Ситуация в России внушает осторожный оптимизм.

Вирусологи рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом. Мнением поделился член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.

Он считает, что для исчезновения COVID-19 в России и мире должны быть выполнены три условия. Первое — нужно, чтобы заражению коронавирусом подверглось всё население планеты и переболело им. Второй сценарий — это вакцинация, при которой прививку должны будут получить все жители Земли.

Третье условие — карантин, в котором предлагается переждать пандемию.

Также Мацкеплишвили заявил, что количество заражений пойдёт на спад к концу июля — началу августа. Пика эпидемии в России нужно ожидать в начале мая.

Вирусолог отметил, что ситуация в России внушает ему осторожный оптимизм, так как в стране не много тяжёлых случаев заражения.

Это даёт надежду, что мы сможем пережить этот сложный период иначе, чем в других государствах, - отметил учёный.

Ранее Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден.

Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф