Вирусологи назвали дату пика заболевания коронавирусом в России

Вирусологи рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом. Мнением поделился член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Он считает, что для исчезновения COVID-19 в России и мире должны быть выполнены три условия. Первое — нужно, чтобы заражению коронавирусом подверглось всё население планеты и переболело им. Второй сценарий — это вакцинация, при которой прививку должны будут получить все жители Земли.
Третье условие — карантин, в котором предлагается переждать пандемию.
Также Мацкеплишвили заявил, что количество заражений пойдёт на спад к концу июля — началу августа. Пика эпидемии в России нужно ожидать в начале мая.
Вирусолог отметил, что ситуация в России внушает ему осторожный оптимизм, так как в стране не много тяжёлых случаев заражения.
Это даёт надежду, что мы сможем пережить этот сложный период иначе, чем в других государствах, - отметил учёный.
Ранее Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден.
Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф
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