  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:42
2845
matveyvn
Код вставки плеера

Вирусологи назвали дату пика заболевания коронавирусом в России

0 0

Ситуация в России внушает осторожный оптимизм.

Вирусологи рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом. Мнением поделился член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.

Он считает, что для исчезновения COVID-19 в России и мире должны быть выполнены три условия. Первое — нужно, чтобы заражению коронавирусом подверглось всё население планеты и переболело им. Второй сценарий — это вакцинация, при которой прививку должны будут получить все жители Земли.

Третье условие — карантин, в котором предлагается переждать пандемию.

Также Мацкеплишвили заявил, что количество заражений пойдёт на спад к концу июля — началу августа. Пика эпидемии в России нужно ожидать в начале мая.

Вирусолог отметил, что ситуация в России внушает ему осторожный оптимизм, так как в стране не много тяжёлых случаев заражения.

Это даёт надежду, что мы сможем пережить этот сложный период иначе, чем в других государствах, - отметил учёный.

Ранее Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден.

Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф

Теги: коронавирус, пандемия, пик заражения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Чумаков Алексей
Сегодня 22:10

приватный сайт для женщин 
ИЩЕТЕ ДОСТОЙНУЮ МУЖЧИНУ  ДЛЯ БРАКА?
знакомится общаться с мужчинами из структуры 
 Внимание! для Женщин  за 45 лет  Осталось 20% мест!
Успей зарегистрироваться здесь:  http://topwoman.website/men 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 22:39

Есть ещё один вариант.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии