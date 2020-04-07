Он считает, что сейчас важно сделать выводы, опираясь на данные от научного и медицинского сообщества.

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден. Об этом глава государства рассказал на совещании по борьбе с COVID-19.

По словам Путина, России стоит учиться на чужих ошибках, а не на своих. Поэтому российские власти изучают как позитивный, так и негативный опыт иностранных государств.

И вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден, - сказал президент России.

Он считает, что сейчас важно сделать выводы, опираясь на данные от научного и медицинского сообщества.

Мы теперь все вирусологи, по-моему, стали, вся страна — вирусологи, - добавил глава государства.

Ранее Песков рассказал, что Путин минимизировал очные контакты.