Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден. Об этом глава государства рассказал на совещании по борьбе с COVID-19.
По словам Путина, России стоит учиться на чужих ошибках, а не на своих. Поэтому российские власти изучают как позитивный, так и негативный опыт иностранных государств.
И вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден, - сказал президент России.
Он считает, что сейчас важно сделать выводы, опираясь на данные от научного и медицинского сообщества.
Мы теперь все вирусологи, по-моему, стали, вся страна — вирусологи, - добавил глава государства.
Ранее Песков рассказал, что Путин минимизировал очные контакты.
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