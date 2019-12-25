Песков рассказал, что Путин минимизировал очные контакты

6 апреля Путин встретится в Кремле с вице-премьером Юрием Трутневым.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты и продолжает работать дистанционно. При этом он полностью не отказался от личных встреч.

Так, по словам Пескова, 6 апреля Путин встретится в Кремле с вице-премьером Юрием Трутневым, полпредом в Дальневосточном федеральном округе, и главой Минвостокразвития Александром Козловым.

Встреча с Трутневым и Козловым будет посвящена развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее мы рассказывали, что Путин обсудил с Пашиняном меры по борьбе с коронавирусом.