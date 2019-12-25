Путин обсудил с Пашиняном меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном меры по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Известно, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Лидеры обсудили предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавируса COVID-19. Также Пашинян поблагодарил российскую сторону за помощь Армении в борьбе с эпидемией.
Российский президент и армянский премьер обсудили вопросы взаимодействия стран — в том числе и совместную работу по линии Евразийского экономического союза.
Ранее Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина.
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