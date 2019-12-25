Путин обсудил с Пашиняном меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент и армянский премьер обсудили вопросы взаимодействия стран.

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном меры по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Известно, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Лидеры обсудили предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавируса COVID-19. Также Пашинян поблагодарил российскую сторону за помощь Армении в борьбе с эпидемией.

Российский президент и армянский премьер обсудили вопросы взаимодействия стран — в том числе и совместную работу по линии Евразийского экономического союза.

Ранее Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина.