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Путин обсудил с Пашиняном меры по борьбе с коронавирусом
Сегодня, 12:46
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matveyvn

Путин обсудил с Пашиняном меры по борьбе с коронавирусом

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Российский президент и армянский премьер обсудили вопросы взаимодействия стран.

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном меры по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Известно, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Лидеры обсудили предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавируса COVID-19. Также Пашинян поблагодарил российскую сторону за помощь Армении в борьбе с эпидемией.

Российский президент и армянский премьер обсудили вопросы взаимодействия стран — в том числе и совместную работу по линии Евразийского экономического союза.

Ранее Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина.

Теги: армения, никол пашинян, путин, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Коровин Данил
Сегодня 13:23

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