Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса в России.

Владимир Путин продолжит работать в дистанционном режиме еще минимум неделю. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В отрывке программы "Москва. Кремль. Путин" чиновник отметил, что глава РФ работает дистанционно уже неделю. Он предположил, что такой режим продолжится как минимум еще одну неделю, "а то и больше".

Путин удаленно общался с главами G20, Правительством РФ и другими своими коллегами. Такие меры были приняты в связи с пандемией коронавируса в России.

Ранее: В России за сутки подтверждено 658 случаев COVID-19 в 14 регионах.

Видео: Youtube/ NBC News, BBC News, CBS News, Совет Федерации, kremlin.