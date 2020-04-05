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Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

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Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса в России. 

Владимир Путин продолжит работать в дистанционном режиме еще минимум неделю. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В отрывке программы "Москва. Кремль. Путин" чиновник отметил, что глава РФ работает дистанционно уже неделю. Он предположил, что такой режим продолжится как минимум еще одну неделю, "а то и больше".

Путин удаленно общался с главами G20, Правительством РФ и другими своими коллегами. Такие меры были приняты в связи с пандемией коронавируса в России. 

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Видео: Youtube/ NBC News, BBC News, CBS News, Совет Федерации, kremlin.

Теги: владимир путин, дмитрий песков
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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