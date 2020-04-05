В России за сутки подтверждено 658 случаев COVID-19 в 14 регионах

Больше всего пациентов с COVID-19 обнаружили в Москве

За сутки в РФ выявлены 658 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных выросло до 5389 человек.

Согласно данным оперштаба пациентов с COVID-19 обнаружили в 14 регионах. Больше всего в Мосвке (536) и Подмосковье (45). Ниже идут Нижегородская область (22), Санкт-Петербург (20), Тульская и Ленинградская области (по 10).

За сутки два пациента погибли. Оба находились в Москве. За всё время в РФ выявлено 45 летальных случаев.

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