Депутат КПРФ заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин подтвердил заражение коронавирусом. Об этом политик написал у себя в Facebook.
По словам Ступина, 29 марта он вызывал на дом врача из-за высокой температуры. Тест на COVID-19 оказался положительным, и теперь депутат находится на карантине. Свое состоянии он описал как хорошее.
Политик добавил, что узнал о положительном тест лишь через неделю, вместо положенных трех дней. Он раскритиковал оптимизацию медицины, когда врачи и медсестры "ничего не успевают"
Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим,
- подытожил Ступин
Видео: Youtube/ СОВЕСТЬ НЕКРАСОВКИ
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