Депутат КПРФ заразился коронавирусом

Евгений Ступин работает в Московской государственной думе.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин подтвердил заражение коронавирусом. Об этом политик написал у себя в Facebook.

По словам Ступина, 29 марта он вызывал на дом врача из-за высокой температуры. Тест на COVID-19 оказался положительным, и теперь депутат находится на карантине. Свое состоянии он описал как хорошее.

Политик добавил, что узнал о положительном тест лишь через неделю, вместо положенных трех дней. Он раскритиковал оптимизацию медицины, когда врачи и медсестры "ничего не успевают"

Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим,

- подытожил Ступин

Видео: Youtube/ СОВЕСТЬ НЕКРАСОВКИ