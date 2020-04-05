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Депутат КПРФ заразился коронавирусом

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Евгений Ступин работает в Московской государственной думе.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин подтвердил заражение коронавирусом. Об этом политик написал у себя в Facebook. 

По словам Ступина, 29 марта он вызывал на дом врача из-за высокой температуры. Тест на COVID-19 оказался положительным, и теперь депутат находится на карантине. Свое состоянии он описал как хорошее.

Политик добавил, что узнал о положительном тест лишь через неделю, вместо положенных трех дней. Он раскритиковал оптимизацию медицины, когда врачи и медсестры "ничего не успевают"

Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим,
- подытожил Ступин

Видео: Youtube/ СОВЕСТЬ НЕКРАСОВКИ  

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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