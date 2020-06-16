Предположительно, КНДР подорвала офис межкорейской связи.

Возле границы Северной и Южной Кореи раздался взрыв. Об этом сообщили местные журналисты из информационного агентства "Рёнхап". Они рассказали, что в городе, Кэсон, относящемся к КНДР, произошел взрыв. Жители видят дым на территории индустриального комплекса.

В Министерстве объединения Кореи рассказали, что власти Северной Кореи подорвали офис межкорейской связи. КНДР готовятся ввести войска в демитализированную приграничную территорию.

Напомним, что 9 июня КНДР отключила все линии связи с Сеулом. Ранее Пхеньян выпустил заявление о прекращении общения по всем каналам с Южной Кореей. Запрет распространяется на военную и специальную линии между высшим руководством двух государств.

Видео: Youtube/ Agenda-Free TV