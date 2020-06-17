ЦТАК: КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня"

Обе Кореи обвиняют друг друга в разрыве договоренностей.

КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня". Об этом заявили представители Центрального телеграфного агентства Кореи. Журналисты напомнили, что Южная Корея не должна перекладывать ответственность на Пхеньян за уничтожение межкорейского офиса связи.

Если не умеют следить за языком, то мы в ответ на это можем снова вспомнить уже давно забытую идею о превращении Сеула в море огня ЦТАК

В КНДР считают, что Южная Корея первая нарушила договоренности между сторонами. Однако Министерство объединения в Сеуле считает, что Северная Корея нарушила Пханмунчжомскую декларацию и в одностороннем порядке разорвала соглашение.

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону.