Эксперты предполагают, что обнаруженный объект может быть заводом по созданию ядерного оружия.

Спутники зафиксировали наличие неизвестного ядерного объекта в КНДР. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN. Они ссылаются на заявление представителей Института международных исследований. Эксперты рассказали о снимках, сделанных в окрестностях столицы Северной Кореи компанией Planet Labs.

Завод очень активен. Эта деятельность не замедлилась ни во время переговоров, ни сейчас. Они все еще производят ядерное оружие Джеффри Льюис, профессор Института международных исследований

На кадрах спутники зафиксировали объект, напоминающий о работе ядерной программы страны. У него имеются признаки ядерного. К такому выводу ученые пришли, проанализировав периметр безопасности, жилье, подземный объект, а также движение транспортных средств.

Северная Корея начала угрожать уничтожением США.

Фото: CNN

Видео: YouTube / CNA