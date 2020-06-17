Ролик опубликован северокорейскими журналистами.

Появилось новое видео устроенного Северной Кореей взрыва на границе. Соответствующий ролик опубликовали представители КНДР. Кадры разместили журналисты в Twitter-аккаунте North Korea News. На запись попал сам момент взрыва и обрушения здания межкорейского узла связи. После подрыва около объекта стали распространяться клубы дыма.

Напомним, что Северная Корея подорвала здание днем 16 июня. Инцидент произошел после обнародования планов КНДР об укреплении границы с Сеулом. Ким Чен Ын также планирует ввести войска на демилитаризованную территорию.

ЦТАК: КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня".