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Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Сегодня, 16:25
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matveyvn

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

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Россия старается не допустить обострения международных отношений.

Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации и вступил в силу со дня подписания — со 2 июня.

Согласно нему, РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Его применение может быть только крайне вынужденной мерой и страна предпринимает все возможные усилия для уменьшения ядерной угрозы. В частности, Россия старается не допустить обострения международных отношений, которые могут спровоцировать конфликты.

Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Ранее Лавров оценил план США по перемещению ядерного оружия в Польшу.

Теги: вооружение, путин, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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