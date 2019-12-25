Россия старается не допустить обострения международных отношений.

Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации и вступил в силу со дня подписания — со 2 июня.

Согласно нему, РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Его применение может быть только крайне вынужденной мерой и страна предпринимает все возможные усилия для уменьшения ядерной угрозы. В частности, Россия старается не допустить обострения международных отношений, которые могут спровоцировать конфликты.

Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

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