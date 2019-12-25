Лавров оценил план США по перемещению ядерного оружия в Польшу

Ранее Штаты обязались не размещать ядерное оружие на территории новых членов альянса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил план США по перемещению ядерного оружия из Германии в Польшу. Он сделал это во время пресс-конференции в формате онлайн.

По его словам, Москва сомневается в таких планах, так как это будет прямым нарушением основополагающего акта Россия — НАТО. Лавров подчеркнул, что по этому документу Штаты обязались не размещать ядерное оружие на территории новых членов альянса. Ни на момент подписания акта, ни в будущем.

Глава МИД РФ считает, что американские послы в странах пребывания не столько выражают позицию США, сколько диктуют её данным государствам.

Ранее Лавров заявил об отказе российских военных от учений близ границ НАТО.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia