Лавров заявил об отказе российских военных от учений близ границ НАТО

Глава МИД РФ рассказал, что военные отказались от учений у границ НАТО на время пандемии коронавируса.

Сергей Лавров заявил об отказе российских военных от учений вблизи границ НАТО. Об этом глава МИД России заявил во время пресс-конференции с журналистами, которая состоялась в видеоформате. По словам чиновника, на данный момент военные сокращают масштаб учений из-за распространения коронавирусной инфекции. Они не планируют обучать военнослужащих вблизи линии соприкосновения со странами Североатлантического альянса.

На период, который мы сейчас все переживаем, наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с НАТО Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что ранее в НАТО призвали РФ поучаствовать в модернизации Венского соглашения. Документ определяет меры безопасности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов между странами в регионе ОБСЕ. Стороны подписали документ в 1991 году, чтобы Россия и НАТО могли взаимодействовать в сфере безопасности. После этого в текст вносились правки и обновления.

Лавров уверен, что проект "Северный поток-2" получится реализовать.

Видео: Youtube/ Ministry of Foreign Affairs of Russia