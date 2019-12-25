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Лавров считает, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет
Сегодня, 14:08
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matveyvn

Лавров считает, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет

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Он подчеркнул, что на то, чтобы восстановить связи между государствами и людьми, уйдёт ещё много времени.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет. Мнением он поделился в интервью с РБК.

По его словам, ограничительные меры будут действовать в транспорте. Глава МИДа отметил, что жёстких мер больше не будет, но снятия всех ограничений ждать не стоит.

Сергей Лавров подчеркнул, что на то, чтобы восстановить связи между государствами и людьми, уйдёт ещё много времени.

Ранее Лавров заявил о готовности Китая сотрудничать с ВОЗ по борьбе с COVID-19.

Теги: коронавирус, лавров, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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