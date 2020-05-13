Лавров заявил о готовности Китая сотрудничать с ВОЗ по борьбе с COVID-19

Глава МИД РФ напомнил о желании китайских коллег сотрудничать.

Сергей Лавров заявил о готовности Китая сотрудничать с ВОЗ по борьбе с коронавирусом. Об этом глава МИД России рассказал во время онлайн-заседания Совета министров стран ШОС. Чиновник напомнил коллегам, что первого апреля была проведена встреча международных экспертов,занимающихся проблемой COVID-19. В рамках проведенной встречи эксперты договорились об обобщении опыта борьбы стран объединения с инфекцией коронавируса.

Нет никаких сомнений, что в рамках этой работы китайские коллеги будут активно сотрудничать и предоставлять информацию, которую они накопили по итогам преодоления вспышки на своей территории прокомментировал Сергей Лавров

Глава МИД России напомнил, что на данном этапе необходимо понять причины возникновения коронавируса. Однако это задача выполняется с точки зрения того, как мировое сообщество сможет контролировать пандемию COVID-19 в будущем.

Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia