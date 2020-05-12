Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров журналистам "Интерфакса". Чиновник заявил, что Америка начала помогать РФ в ситуации с распространением COVID-19.
Мы принимаем помощь от зарубежных стран
прокомментировал Сергей Лавров
Глава МИД России заметил, что Россия солидарна с Евросоюзом в необходимости оказывать гуманитарную поддержку странам, в которых наблюдается негативная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Лавров добавил, что РФ оказывает помощь странам ЕС, которые в этом заинтересованы.
Напомним, что 7 мая Дональд Трамп пообещал предоставить России поддержку в борьбе против коронавируса. Он предложил направить партию медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ.
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ.
Видео: Youtube / The White House
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все