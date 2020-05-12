Сергей Лавров заявил, что РФ солидарна с Евросоюзом.

Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров журналистам "Интерфакса". Чиновник заявил, что Америка начала помогать РФ в ситуации с распространением COVID-19.

Мы принимаем помощь от зарубежных стран прокомментировал Сергей Лавров

Глава МИД России заметил, что Россия солидарна с Евросоюзом в необходимости оказывать гуманитарную поддержку странам, в которых наблюдается негативная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Лавров добавил, что РФ оказывает помощь странам ЕС, которые в этом заинтересованы.

Напомним, что 7 мая Дональд Трамп пообещал предоставить России поддержку в борьбе против коронавируса. Он предложил направить партию медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ.

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ.

Видео: Youtube / The White House