Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

С начала эпидемии во всей России скончалось 1 915 пациентов с диагнозом коронавирус.

Главный врач больницы в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом, Денис Проценко раскрыл статистику законченных случаев использования аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Специалист разместил статистику в своем Facebook.

Согласно данным медика было проанализировано 125 завершенных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение зафиксировано у 17 человек, что составляет 13,6% от всех пациентов. Проценко добавил, что средний возраст больных на ИВЛ составил 63,9 лет. Минимальный возраст пациента - 27 лет, максимальный - 94 года. Из всех больных на ИВЛ доля мужчин составляет 59%, женщин - 41%.

С начала эпидемии во всей России зафиксировано 209 688 случаев заболевания COVID-19, 34 306 человек выздоровело, 1 915 скончались.

Видео: YouTube / Нюта Федермессер