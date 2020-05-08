Трамп заявил, что Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Соглашение достигнуто 7 мая в ходе телефонных переговоров.

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин принял предложение о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию. Об этом сообщили журналисты из Reuters. Глава Белого дома объяснил, что предложение США приняли в Кремле.

По словам американского политика, решение о поставке в Россию медицинской техники принято в ходе телефонных переговоров, которые состоялись 7 мая. Лидеры двух стран договорились продолжать борьбу с распространением пандемии коронавируса. Они положительно оценили имеющиеся результаты. Политики заметили, что в сложившейся ситуации важно поддерживать диалог между странами. Благодаря этой позиции можно достигнуть "стратегической стабильности".

Напомним, что на утро 7 мая медики зарегистрировали в России 1625 смертей пациентов, у которых обнаружили коронавирус.

В России выросло производство аппаратов ИВЛ, защитных масок и лекарств.

Видео: Youtube/ The White House