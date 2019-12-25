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Трамп заявил, что другие страны просят его поделиться аппаратами ИВЛ
Сегодня, 7:42
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lesjasap

Трамп заявил, что другие страны просят его поделиться аппаратами ИВЛ

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Вашингтон ежедневно получает звонки с просьбами о предоставлении аппаратов ИВЛ.

Дональд Трамп заявил, что другие страны просят его поделиться аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом глава США рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик подчеркнул, что ежедневно получает звонки от иностранных коллег с просьбой поставить им ИВЛ-технику.

Звонят из Мексики, звонят из многих других стран. Я получил четыре звонка сегодня о том, можно ли направить ИВЛ. Четыре звонка сегодня, три звонка вчера

прокомментировал глава Америки

Дональд Трамп заметил, что на данный момент ни одна страна мира так хорошо не оснащена медицинской техникой, как США.

Напомним, что с 11 марта в мире ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса. Согласно последним статистическим данным, в мире зарегистрировано более 2,5 миллионов зараженных COVID-19. Почти 175 тысяч человек скончались от инфекции.

Врачи США заявили о высокой смертности больных коронавирусом на ИВЛ.

Теги: дональд трамп, ивл, коронавирус, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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