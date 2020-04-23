Смертность на ИВЛ составила 88%.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что врачи США заявили о высокой смертности больных коронавирусом на ИВЛ. Исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации.

Американские врачи заявили, что смертность от ИВЛ составила 88%. Исследование проводили в период с 1 марта по 4 апреля. В этот период в 12 больниц были госпитализированы 5,7 тысячи человек.

Отмечается, что у большинства умерших были проблемы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, больше всего умерших наблюдалось у пациентов старше 65 лет.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии.