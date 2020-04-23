В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что врачи США заявили о высокой смертности больных коронавирусом на ИВЛ. Исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации.
Американские врачи заявили, что смертность от ИВЛ составила 88%. Исследование проводили в период с 1 марта по 4 апреля. В этот период в 12 больниц были госпитализированы 5,7 тысячи человек.
Отмечается, что у большинства умерших были проблемы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, больше всего умерших наблюдалось у пациентов старше 65 лет.
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