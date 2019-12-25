Президент призвал чиновников сохранять уровень экономических показателей несмотря на коронавирус.

Александр Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии. Об этом глава государства рассказал в интервью журналистам агентства "БЕЛТА". Политик потребовал от правительства выполнения поставленных задач, связанных с экономическим развитием страны.

Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности прокомментировал Александр Лукашенко

По мнению президента Белоруссии, первый удар по экономической системе нанесли нефтяные ограничения, которые ввели в России. Следующим ударом стал разрыв экономических связей и закрытие государственных границ с другими странами. Третьим ударом политик считает необходимость в борьбе с распространением коронавируса.

Лукашенко призвал чиновников несмотря на пандемию COVID-19 придерживаться основных показателей, необходимых для развития экономики. Он считает основополагающим моментом сохранения доверия населения. По словам президента, этого следует добиваться любыми способами, "чего бы это не стоило".

Лукашенко рассказал, что Россия не хочет поставлять гречку в Белоруссию.