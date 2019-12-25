По его словам, в России гречка растёт лучше, чем в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Россия не хочет поставлять гречку в Белоруссию. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Бобруйск.

Глава государства спросил у губернатора Могилевской области Леонида Зайца о том, как идёт посевная компания. Лукашенко отдельно заострил внимание на возделывании гречки. Президент поручил проконтролировать, чтобы крупы было "достаточное количество".

Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По его словам, в России гречка растёт лучше, чем в Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал о желающих укусить Белоруссию. По мнению политика, многие пытаются напасть на Минск в связи с распространением коронавируса по стране.