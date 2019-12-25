Александр Лукашенко рассказал о желающих укусить Белоруссию. Об этом сообщили журналисты из "БЕЛТА" со ссылкой на выступление главы государства. По мнению политика, многие пытаются напасть на Минск в связи с распространением коронавируса по стране.
Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя
прокомментировал политик
Лукашенко уверен, что Белоруссия остается одним из самых подготовленных к инфекции COVID-19 государством. Лидер Белоруссии напомнил, что страна сохраняет необходимые структуры в системе здравоохранения, чтобы бороться против коронавируса.
Лукашенко назвал срок возрождения российской экономики.
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