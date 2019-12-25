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Лукашенко рассказал о желающих укусить Белоруссию
Сегодня, 12:11
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lesjasap

Лукашенко рассказал о желающих укусить Белоруссию

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По мнению лидера Белоруссии, страны считают, что Минск "выбился из строя".

Александр Лукашенко рассказал о желающих укусить Белоруссию. Об этом сообщили журналисты из "БЕЛТА" со ссылкой на выступление главы государства. По мнению политика, многие пытаются напасть на Минск в связи с распространением коронавируса по стране. 

Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя

прокомментировал политик

Лукашенко уверен, что Белоруссия остается одним из самых подготовленных к инфекции COVID-19 государством. Лидер Белоруссии напомнил, что страна сохраняет необходимые структуры в системе здравоохранения, чтобы бороться против коронавируса.

Лукашенко назвал срок возрождения российской экономики.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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