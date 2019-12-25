Глава Белоруссии уверен, что экономика соседей придет в норму в течение месяца.

Александр Лукашенко назвал срок возрождения российской экономики. Об этом сообщили журналисты из "Белта" со ссылкой на слова главы Белоруссии. Политик выступил с речью перед сотрудниками предприятия "Славянка" в Бобруйске.

В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают прокомментировал лидер Белоруссии

Александр Лукашенко заметил, что Европа постепенно начинает "открываться" после начала объявления пандемии коронавируса. По данным политика, это происходит несмотря на ежедневную гибель по 40-600 человек от COVID-19.

Напомним, что в Белоруссии не введены жесткие меры из-за распространения коронавируса в отличие от других стран. Ранее глава Белоруссии критиковал правительство России за закрытие границ с соседней страной.Он уверен, что Москву охватил "психоз" по поводу коронавируса. Согласно последним статистическим данным, на территории Белоруссии заражены инфекцией 6264 человека. Из них погиб 51 пациент. за трое суток количество пострадавших выросло на треть. По количеству инфицированных на каждый миллион населения Белоруссия обогнала среднемировой показатель.

Лукашенко ответил на критику Белоруссии по борьбе с коронавирусом.