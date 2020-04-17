Лукашенко ответил на критику Белоруссии по борьбе с коронавирусом

Сочувствующих у республики в этом вопросе очень мало.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику по борьбе с коронавирусом. Он рассказал, что республика в борьбе с эпидемией пойдёт своим путём, потому что сохранила эффективную систему здравоохранения.

В отличие от ряда других стран. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он указал, что в других странах — в том числе и постсоветских — закрывали инфекционные клиники. А также не обучали на микробиологов, вирусологов, эпидемиологов.

Пресс-служба президента передала сообщение, в котором Лукашенко рассказал, что его, в том числе и в иностранных государствах, упрекают в неправильной борьбе с пандемией коронавируса. Он отметил, что там никто не знает как живёт Белоруссия и как борется с новой инфекцией.

Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены

По словам Лукашенко, расслабляться сейчас нельзя — тем более сочувствующих у республики в этом вопросе очень мало. Президент Белоруссии добавил, что страна сама производит тесты для выявления коронавируса — и, по его словам, они более точные, чем зарубежные.

Ранее Лукашенко рассказал о "лучике надежды" в ситуации с коронавирусом.

Видео: Youtube/ Канал о Президенте Беларуси Александре Лукашенко