Лукашенко ответил на критику Белоруссии по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику по борьбе с коронавирусом. Он рассказал, что республика в борьбе с эпидемией пойдёт своим путём, потому что сохранила эффективную систему здравоохранения.
В отличие от ряда других стран.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Он указал, что в других странах — в том числе и постсоветских — закрывали инфекционные клиники. А также не обучали на микробиологов, вирусологов, эпидемиологов.
Пресс-служба президента передала сообщение, в котором Лукашенко рассказал, что его, в том числе и в иностранных государствах, упрекают в неправильной борьбе с пандемией коронавируса. Он отметил, что там никто не знает как живёт Белоруссия и как борется с новой инфекцией.
Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены
По словам Лукашенко, расслабляться сейчас нельзя — тем более сочувствующих у республики в этом вопросе очень мало. Президент Белоруссии добавил, что страна сама производит тесты для выявления коронавируса — и, по его словам, они более точные, чем зарубежные.
Ранее Лукашенко рассказал о "лучике надежды" в ситуации с коронавирусом.
Видео: Youtube/ Канал о Президенте Беларуси Александре Лукашенко
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