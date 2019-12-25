Лукашенко рассказал о "лучике надежды" в ситуации с коронавирусом

Глава Белоруссии доволен "спадом" распространения коронавирусной инфекции.

Александр Лукашенко рассказал о "маленьком лучике надежды" в ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии. Глава страны рассказал журналистам агентства Sputnik Беларусь о том, что в республике медики справляются с ситуацией. Об этом политик заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Самое главное - мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске прокомментировал глава Белоруссии

Александр Лукашенко заметил, что властям и медикам страны удалось не допустить всплеска инфекции в столице. Также позитив вносят сведения о том, что в стране освободилось больше больничных коек, чем на данный момент госпитализировано местных жителей. В общении с губернатором Гродненской области Лукашенко выделил тот факт, что регион по "заразе" выглядит лучше многих других областей страны. Политик призвал администрацию Гродно не расслабляться.

Кремль ответил Александру Лукашенко по газовому вопросу.