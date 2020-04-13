Лукашенко призвал лежащих в больницах бороться за свои жизни

В Белоруссии призываю бороться с "психозом", вызванным распространением коронавируса.

Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах с коронавирусом бороться за свои жизни и не опускать руки. Об этом сообщили журналисты издания БелТА со ссылкой на слова главы государства. Лидер Белоруссии напомнил, что в последнее время получал много информации о "психозе".

В больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр здравоохранения (Владимир Караник) знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь прокомментировал политик

Глава Белоруссии поблагодари врачей за работу. Он рассказал, что медикам приходится и днем, и ночью дежурить в больницах, чтобы лечить зараженных "в этот непростой период".

Заплаканная медсестра записала видео после смерти пациентов с коронавирусом.

Видео: Telegram / Пул Первого