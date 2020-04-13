Заплаканная медсестра записала видео после смерти пациентов с коронавирусом

Американка рассказала о тяжелой ноше, которую несет медицинский персонал.

Заплаканная американская медсестра записала эмоциональное видео после смерти пациентов с коронавирусом. О ролике сообщили журналисты из издания Daily Mail. В видеообращении 35-летняя Дэниэль Шмолл рассказала, что переехала в Нью-Йорк, чтобы помогать больным в очаге распространения инфекции. Она записала ролик в гостиничном номере после трудовой смены. Женщина призналась, что думала, что в своей работе будет готова ко всему. Однако на самом деле реальность оказалась более жесткой.

Сегодня был трудный день, по-настоящему трудный день. Это чересчур, такое никто не может вынести. Я больше не могу заходить в палаты и видеть, что пациенты умерли прокомментировала медсестра

По словам Шмолл, сложнее всего общаться с близкими пациентов, которые скончались от коронавируса. После последней рабочей смены медсестра плакала всю дорогу, пока ехала в такси. Она призвала общественность к состраданию. Она просит понять врачей, на которых свалилась действительно сложная работа.

Все стараются, все так стараются. Но нужно сделать столько всего! А мы тоже люди, мы не железные заявила американка

Дэниэль Шмолл добавила, что любит свою профессию и не собирается уходить с работы.

В штате Нью-Йорк зафиксировали новый рекорд по жертвам от COVID-19 за сутки.

Видео: CEN / @DneilUCLA