Лукашенко обратился к Евросоюзу за помощью в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии обратился за финансовой помощью для борьбы с коронавирусом и ее последствиями к Евросоюзу. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение Лукашенко попросить помощь извне.
Примерная сумма ― 60 млн евро. Специалисты отметили, что предлагаемые белорусским лидером меры, по всей видимости, не подействовали. Среди них ― сауна, водка, хоккей и работа на тракторе. По мнению экспертов, Александр Лукашенко не стал обращаться к России потому, что ранее заявлял о бесполезности российских мер по борьбе с COVID-19. Тогда же политик осудил закрытие российско-белорусской границы.
В Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом.
Фото: president.gov.by
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