Лукашенко обратился к Евросоюзу за помощью в борьбе с коронавирусом

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Президент Белоруссии обратился за финансовой помощью для борьбы с коронавирусом и ее последствиями к Евросоюзу. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение Лукашенко попросить помощь извне.

Примерная сумма ― 60 млн евро. Специалисты отметили, что предлагаемые белорусским лидером меры, по всей видимости, не подействовали. Среди них ― сауна, водка, хоккей и работа на тракторе. По мнению экспертов, Александр Лукашенко не стал обращаться к России потому, что ранее заявлял о бесполезности российских мер по борьбе с COVID-19. Тогда же политик осудил закрытие российско-белорусской границы.

В Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом.

Фото: president.gov.by