На данный момент в Белоруссии выявлено 1 486 случаев заражения COVID-19.

В Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уже помогаем, - ответил он на вопрос журналиста.

На данный момент в Белоруссии выявлено 1 486 случаев заражения коронавирусом.

1 апреля Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на собственные источники в российских государственных структурах. Чиновники уточнили, что Минск надеется получить медицинские средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ и тест-системы для определения коронавируса. Один из источников информации выразил надежду, что соседнее государство начнет более ответственно подходить к борьбе против распространения инфекции.