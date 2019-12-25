Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на собственные источники в российских государственных структурах. Чиновники уточнили, что Минск надеется получить медицинские средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ и тест-системы для определения коронавируса. Один из источников информации выразил надежду, что соседнее государство начнет более ответственно подходить к борьбе против распространения инфекции.

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В госструктурах отметили, что разобраться с проблемой распространения коронавируса не получится, если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой снова возникнет ее очаг. Стоит отметить, что аналогичные просьбы о медицинской поддержке во время распространения пандемии коронавируса в РФ направили практически все страны СНГ. Исключением стали Украина, Туркмения. Все просьбы перенаправляются в оперативный штаб, где принимается решение о том, что страна может выделить и отправить иностранным коллегам.

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