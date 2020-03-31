Глава Белоруссии рассчитывает, что распространение инфекции спадет к Пасхе.

Александр Лукашенко заявил о пике вирусных заболеваний в Белоруссии. Об этом глава государства рассказал во время рабочей встречи с председателем Совета Республики Национального собрания. Информацию привели журналисты из "Sputnik Белоруссия". Президент страны надеется, что эпидемия утихнет к Пасхе. Политик добавил, что "молит об этом Бога".

Мы сейчас, это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости, находимся на пике прокомментировал Лукашенко

Президент Белоруссии напомнил, что во время распространения коронавирусной инфекции не стоит забывать и о других пациентах. Есть категории больных, которые также нуждаются в медицинской помощи в этот период.

Согласно официальным данным на территории страны зарегистрировано 152 случая заражения коронавирусом.

Лукашенко назвал лучшее антивирусное средство.

Видео: YouTube/CTVBY