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Кремль ответил Александру Лукашенко по газовому вопросу

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Призыв главы Белоруссии будет изучен экспертным сообществом в РФ.

Кремль ответил президенту Белоруссии по газовому вопросу. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков рассказал что призыв Александра Лукашенко о создании  "подъемного для потребителей" формата расчетов и "адаптивного" механизма ценообразования будет прорабатываться. Ситуацию российские чиновники обсудят на экспертном уровне.

Напомним, что соответствующий вопрос к России глава Белоруссии задал во время видеоконференции Евразийского экономического союза, которая состоялась 14 апреля. Александр Лукашенко напомнил, что энергетика является базовой отрасль для экономики страны. В связи с этим негибкость РФ плохо сказывается на формировании местной добавленной стоимости, а также подрывает саму основу ЕАЭС.

Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле.

Видео: Telegram / Пул Первого

 

Теги: александр лукашенко, белоруссия, газ, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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