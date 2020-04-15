Кремль ответил Александру Лукашенко по газовому вопросу

Призыв главы Белоруссии будет изучен экспертным сообществом в РФ.

Кремль ответил президенту Белоруссии по газовому вопросу. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков рассказал что призыв Александра Лукашенко о создании "подъемного для потребителей" формата расчетов и "адаптивного" механизма ценообразования будет прорабатываться. Ситуацию российские чиновники обсудят на экспертном уровне.

Напомним, что соответствующий вопрос к России глава Белоруссии задал во время видеоконференции Евразийского экономического союза, которая состоялась 14 апреля. Александр Лукашенко напомнил, что энергетика является базовой отрасль для экономики страны. В связи с этим негибкость РФ плохо сказывается на формировании местной добавленной стоимости, а также подрывает саму основу ЕАЭС.

Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле.

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