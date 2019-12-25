Об этом сообщили в "Интерфаксе".

Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле. Об этом рассказали журналисты "Интерфакса" со ссылкой на статистику, предоставленную Генеральной администрацией по таможне КНР и ФТС России. По данным агентства, речь идет об удешевлении ресурса, который поступает по газопроводу "Сила Сибири".

В профильных ведомствах подсчитали, что за январь-февраль 2020 года стоимость российского газа за каждую тысячу кубометров составляла 203 доллара. Аналитики рассказывают, что РФ продает по данному направлению газ в 1,5 раза дешевле, чем надеялась реализовывать на момент начала строительства трубопровода. В 2014 году "Газпром" подписал постановление о строительстве "Силы Сибири". Тогда руководство компании отказалось раскрывать формулу, по которой будет рассчитываться цена для заказчиков. Специалисты прогнозировали, что руководство компании рассчитывало на базовую цену в 350-385 долларов за тысячу кубометров.

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году.