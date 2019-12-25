Цены на энергоресурсы сейчас снижаются по всему миру. На газ — в том числе.

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году. Об этом рассказал министр энергетики страны Виктор Каранкевич.

По его словам, белорусская сторона поставила этот вопрос перед "ПАО Газпром". Цель республики - добиться пересмотра стоимости поставляемого газа в сторону понижения в этом году.

Каранкевич аргументировал предложение тем, что цены на энергоресурсы сейчас снижаются по всему миру. На газ — в том числе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил распустить правительство из-за дефицита масок. С такой угрозой он выступил после того, как заслушал доклад о готовности системы здравоохранения страны к противодействию распространению COVID-19.