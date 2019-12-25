Он считает, что страна должны пошить достаточное количество средств защиты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил распустить правительство из-за дефицита масок. С такой угрозой он выступил после того, как заслушал доклад о готовности системы здравоохранения страны к противодействию распространению COVID-19.

По словам Лукашенко, он предупредил главу правительства Сергея Румаса, что если к концу недели президенту кто-то доложит, что в магазинах, аптеках или больницах есть дефицит средств индивидуальной защиты — особенно для врачей — то будет работать новое правительство.

Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются — и правильно делают. Неужели мы маску не можем сшить? - задался вопросом Александр Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с РФ.