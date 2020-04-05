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Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с РФ

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В Белоруссии от коронавируса скончалось пять человек.

Белоруссия приняла решение отменить два оставшихся поезда в Россию. Об это сообщили в "Белорусских железных дорогах (БЖД).

Маршруты Минск — Москва и Брест/Минск — Санкт-Петербург стали последними поездами, которые власти страны сохранили после закрытия Россией своих границ. В БЖД сообщили, что все пассажиры смогут вернуть билеты.

На данный момент в Белоруссии зарегистрирован 440 случаев коронавируса и пять летальных исходов. В России COVID-19 инфицированы 5389 человек, 45 скончались, 355 выздоровело. 

Согласно данным сайта worldometers.info в мире коронавирусной инфекцией заражено более 1,2 млн человек. 

Ранее: В России за сутки подтверждено 658 случаев COVID-19 в 14 регионах

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Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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